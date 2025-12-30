Busca GCM cerrar el año con "saldo blanco"

En busca del deseado "saldo blanco", la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez desplegará este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero su operativo "Año Nuevo Seguro", con la totalidad de su estado de fuerza, informó el comisario Víctor Aristarco Serna Piña.

El mando policial precisó que dicho operativo se apoyará en el dispositivo BOMI (Base de Operaciones Mixtas), el cual se realiza de manera coordinada con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil del Estado, además de la participación del grupo especial "Panteras", con lo que se reforzará la presencia policial en todo el municipio.

Serna Piña reiteró que no existen permisos para realizar bailes callejeros, por lo que se mantendrán recorridos permanentes para prevenir concentraciones no autorizadas. También se vigilará que no exista almacenamiento y venta de pirotecnia, ya que esto está prohibido en la demarcación soledense.

El Comisario informó que las líneas de emergencia 444 854 78 07, 444 195 16 73 y WhatsApp 444 587 02 88 permanecerán abiertas las 24 horas para atender cualquier auxilio o situación de emergencia que pudiera presentarse en el cierre del año.

La Guardia Civil de Soledad recomendó: Evitar exponerse innecesariamente en cajeros automáticos o sucursales bancarias, especialmente durante horarios nocturnos; cerrar adecuadamente el domicilio en caso de salir y solicitar el apoyo de un familiar o vecino para vigilar la propiedad, y no conducir vehículos si se han consumido bebidas embriagantes, priorizando la seguridad propia y de terceros.

La corporación mantiene y reforzará su presencia preventiva en plazas públicas, centros y zonas comerciales, así como en bancos y cajeros automáticos, con el compromiso de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias soledenses durante las celebraciones de Año Nuevo.