Busca Protección Civil prohibición de pirotecnia en 58 municipios

Hasta ahora, la Doceava Zona Militar ha recibido 57 kilogramos de pirotecnia decomisada tanto en los días permitidos de venta como en días posteriores, pues eran comercializados en condiciones irregulares, informó el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores.

Explicó que parte del saldo de las fiestas decembrinas, incluye desactivación de algunos bailes callejeros y se espera mayor actividad en los días 30 y 31 de diciembre.

Añadió que también se está vigilando que no haya menores de edad frente a los puestos de venta de pirotecnia, que los propietarios de los puestos no vendan nada a menores de edad, y que solo comercialicen pirotecnia lúdica, y no pero tenía prohibida.

Añadió que sería muy favorable que la capital, se sume a la prohibición de la venta de pirotecnia en un futuro, porque hasta ahora, unicamente Soledad de Graciano Sánchez ha generado esta prohibición.

Ordaz Flores señaló también que hay acercamientos con los alcaldes para elevar una propuesta al Congreso del Estado, con el fin de que en ninguno de los 58 municipios se venda pirotecnia.

Recordó que la alcaldía de la capital otorgó este año 739 permisos de venta, Ciudad Valles entregó 100, Rioverde 100 y Matehuala 68.