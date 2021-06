Busca PVEM presidir comisión contra X. Nava

El diputado Edgardo Hernández Contreras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezaría la presidencia de la Comisión Jurisdiccional para sustanciar el procedimiento de juicio político, en contra del alcalde Francisco Xavier Nava Palacios y el Cabildo del Ayuntamiento capitalino.

Laura Patricia Silva Celis, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue propuesta como vicepresidenta y Vianey Montes Colunga, diputada sin partido como secretaria para integrar la comisión dictaminadora.

Lo anterior consta en la propuesta presentada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a la Mesa Directiva del Poder Legislativo, derivado de la reunión ordinaria del 11 de junio pasado y recaída en el oficio JUCOPO LXII-III/0109/2021.

La moción será sometida a votación este jueves, en la sesión ordinaria presencial del Pleno del Congreso del Estado, a fin de ser ratificada o rechazada por la plenaria.

El procedimiento iniciado en contra del ex candidato de reelección por Morena y ex abanderado a la gubernatura por el PAN, se dio por iniciar la construcción del puente vehicular en un tramo del bulevar "Antonio Rocha Cordero" (Anillo Periférico Oriente y la avenida Industrias) en el Ejido Rancho Nuevo-La Libertad y no respetar un amparo concedido por un juzgado de Distrito.