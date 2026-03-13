Buscan castigar intromisión de funcionarios en sindicatos

La Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado aprobó un dictamen que propone sancionar a servidores públicos que intervengan en la vida interna de los sindicatos en San Luis Potosí.

La reforma plantea adicionar el artículo 70 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y el artículo 63 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios.

De acuerdo con la presidenta de la comisión, Ma. Sara Rocha Medina, el objetivo es garantizar la libertad y autonomía sindical, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de funcionarios públicos en los procesos internos de las organizaciones laborales.

La propuesta establece que la intervención de servidores públicos en actividades sindicales —como procesos de elección, reelección o destitución de dirigencias— será considerada una falta administrativa grave.

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El dictamen también busca fortalecer la neutralidad institucional y prevenir prácticas indebidas que puedan afectar el funcionamiento y la autonomía de los sindicatos.

La iniciativa fue presentada por el diputado Crisógono Pérez López, junto con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (secciones 26 y 52) y de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.

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El documento aprobado en comisión será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y eventual votación.