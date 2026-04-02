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Buscan certificar a 800 policías al año en SLP

Municipios deben gestionar evaluaciones

Por Rubén Pacheco

Abril 02, 2026 01:46 p.m.
A
Buscan certificar a 800 policías al año en SLP

Al año, se programan 800 elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), a fin de que cumplan con el Certificado Único Policial (CUP), afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Expuso lo anterior, luego que, hasta el 2024 el 44.8 por ciento de los policías municipales potosinos no tenían CUP, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025.

El mando policial describió que las programaciones pueden corresponder al vencimiento de capacitaciones básicas y formación inicial, asi como acudir al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado.

"Nosotros los programamos para el centro de control y confianza, pero lo tienen que solicitar, en este caso, los policías municipales", declaró.

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En entrevista, dijo que el seguimiento de la certificación de los oficiales le corresponde a cada una de las instituciones de seguridad pública, ya sean municipales o estatales.

"Nosotros tenemos (la SSPC) un área que se llama profesionalización. No solo en la Guardia Civil, sino también en los custodios" remató.

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