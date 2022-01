Buscan culpables a alza de contagios

Producto de la alta movilidad por fiestas decembrina, en los tres primeros días del 2022 San Luis Potosí registró 876 nuevos casos positivos de contagios por Covid-19.

Al respecto, el gobernador y la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), se pronunciaron por sanciones a OMA, la operadora del aeropuerto "Ponciano Arriaga" y a la Terminal Terrestre Potosina "por incumplir con los protocolos para prevenir contagios de coronavirus Covid-19".

"Ha sido su decisión salir a las calles", respondió en cambio el secretario de Salud Daniel Acosta Díaz de León, respecto de los conciertos gratuitos y festejos masivos que organizó Gobierno del Estado en el llamado "Festival de Invierno".

Los conciertos, realizados del 13 al 20 de diciembre en la capital, Soledad y media docena de municipios más, tuvieron en el cartel a figuras populares como Julión Álvarez, El Kommander, Bobby Pulido o La Adictiva.

El secretario de Salud puntualizó que durante el primero de enero se contabilizaron 269 casos, el dos de enero 318 y este 3 de enero del 2022, 289 nuevas infecciones, lo que dijo representa un alza alarmante en comparación de los 97 contagios contabilizados el último lunes del 2021.

Acosta Díaz de León aseguró que este incremento no solo es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, sino de la ciudadanía que decidió acudir a eventos masivos, principalmente organizadas por el propio Gobierno del Estado.

El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona advirtió que buscará que la SCT revoque la concesión de la operación del Aeropuerto Internacional "Ponciano Arriaga" a la empresa OMA, toda vez que se niegan a implementar filtros de seguridad sanitaria más estrictos, "parece que les vale gorro", lamentó.

"Al director del aeropuerto lo hemos convocado tres veces y tres veces nos ha dejado plantados, se ve que no les interesa, no les importa seguir la normatividad de salud, se les ha pedido mucho que refuercen sus filtros, no lo han hecho", expresó.

Y la Coepris informó que revisa el mecanismo de sanciones a la Terminal Terrestre Potosina (TTP) y el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga (AIPA), "por incumplir con los protocolos para prevenir contagios de coronavirus Covid-19" y filtrar la probable llegada de Ómicron.

La Secretaría de Salud informó que cuando apareció la variante Ómicron, hace un poco más de un mes, se empezó a trabajar en algunas áreas pensando en que la enfermedad llegaría de otras ciudades .

