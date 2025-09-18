Buscan establecer en Ley de Educación figura del abuso sexual en escuelas

Ante el aumento de casos de abuso sexual infantil en escuelas, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, anunció que presentará una iniciativa para establecer protocolos claros de actuación que protejan a las víctimas y eviten su re victimización.

La propuesta se realiza en colaboración con la Fundación Granito de Arena, organización nacional especializada en acompañamiento psicológico, emocional y didáctico a las y los menores afectados.

Gámez Macías explicó que actualmente tanto escuelas como padres y maestros se encuentran "indefensos" ante este tipo de situaciones y que los protocolos permitirán que las instituciones sepan cómo actuar correctamente, evitando que los menores tengan que repetir su historia ante distintos actores, lo que afecta su dignidad.

El diputado adelantó que la propuesta se incorporará en la Ley de Educación de San Luis Potosí, con un apartado específico que garantice la protección de las víctimas y el acompañamiento necesario. Además, precisó que se planea realizar un foro en el que se presentarán casos documentados a nivel nacional para exponer la magnitud del problema y analizar las mejores formas de implementarlo.

Respecto a los abusos sexuales en escuelas, el diputado señaló que, de acuerdo con la documentación de la Fundación, la mayoría de los agresores son personas cercanas a los menores, incluyendo familiares o profesores en quienes los padres confían.

"Vamos a establecer en la Ley de Educación del Estado un apartado donde haya el protocolo establecido y por supuesto donde se cubra principalmente a la víctima y donde además no se le re victimice", comento.

Paralelamente, Gámez Macías dijo trabajar en otra iniciativa para reforzar las penas contra quienes dañen o violenten el patrimonio familiar, como robos en casas o vehículos, para sancionar con mayor severidad a los infractores y disuadir este tipo de delitos.