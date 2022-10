Buscan evitar paso de tráileres por la ciudad

Existen proyectos federales que están buscando que el transporte de largo itinerario no circule por la ciudad de San Luis Potosí, y no desgaste las avenidas y las calles, y ya se está haciendo el esfuerzo desde la iniciativa privada y desde el gobierno, para generar la infraestructura que permita cumplir con esa estrategia, informó el director corporativo de Grupo Valoran y presidente de la Asociación de Recintos Fiscalizados, José Luis Contreras Pérez.

En entrevista, el directivo dijo que los proyectos federales ya se encuentran definidos, y están tomando su curso para buscar que el transporte de largo itinerario no entre a San Luis Potosí y no cause daño a las avenidas o a las calles, porque esos transportes tienen pesos y especificaciones para transitar en carreteras federales y no en vialidades como las de una ciudad.Contreras Pérez comentó que se está haciendo un esfuerzo para desahogar esta problemática.

Entre los impactos del transporte pesado se encuentran vialidades, tráfico vehicular, corrupción de agentes policiales, “y luego se atoran hasta en los puentes”.

El entrevistado dijo confiar en que hay medidas en las que hay municipios que en conjunto con el Gobierno del Estado están tomando las iniciativas, para resolver en definitiva al problema vial.