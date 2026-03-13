Buscan grupos criminales entrar por Matehuala y Villa de Reyes: RGC

En la actualidad, Matehuala y Villa de Reyes son los únicos "puntos rojos" en materia de seguridad en el estado de San Luis Potosí, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Explicó que ambos municipios están catalogados en este rubro, porque en dichas zonas fronterizas es donde las agrupaciones del crimen organizado pretenden ingresar a territorio potosino, a fin de extender sus actividades ilícitas.

Complementó que, por Matehuala se ha detectado el intento de ingreso de grupos criminales procedentes del estado de Nuevo León, en tanto, por Villa de Reyes, provenientes de Guanajuato, una de las entidades con mayor índice delictivo.

Consideró que el estado se encuentra casi "limpio" de la criminalidad, por ello, un estudio reciente de México Evalúa destacó que, en el 2025 San Luis Potosí fue el segundo estado con la tasa más baja de violencia letal por feminicidio, al registrar 0.2 casos por cada 100 mil habitantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Buscan grupos criminales entrar por Matehuala y Villa de Reyes, señala Ricardo Gallardo

Más información: ??https://t.co/g1Gi0bwb5m pic.twitter.com/UYU96fPY4j — Pulso Online (@pulso_mx) March 13, 2026

"En ese municipio (Matehuala), es donde hemos estado interviniendo en diferentes operativos. No hemos dejado que se centre o que se quede un grupo fijo en la entidad, no existe", comentó.

LEA TAMBIÉN Judicializan caso de guardias civiles involucrados en muertes García Cázares informó que los agentes están a disposición del juez de control y la audiencia continuará el viernes

El reporte Propuestas para la paz: análisis de los datos de violencia en México, refirió que, de seis variaciones de tasas por cada 100 mil habitantes de violencia letal en la última década, 2015-2025, es decir, desde el sexenio carrerista y parte del gallardista, las reducciones más destacadas se dieron en homicidio doloso con -25 por ciento y feminicidio con -7 por ciento.