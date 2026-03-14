Buscan "jalar" a SLP al turismo del Mundial 2026

Aunque San Luis Potosí no será sede de partidos del Mundial 2026, empresarios locales ya buscan formas de atraer a turistas internacionales y convertir el evento en una oportunidad de desarrollo económico.

Fernando Díaz de León, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Luis Potosí, señaló que el estado tiene mucho que ofrecer y que se deben implementar estrategias claras para capitalizar la llegada de visitantes al país.

Entre las iniciativas que promueven, Díaz de León destacó la creación de paquetes turísticos que incluyan recorridos por las cuatro regiones del estado, experiencias gastronómicas con banquetes vacacionales y visitas a atractivos naturales y culturales. "El Mundial representa una ventana única para mostrar lo mejor de San Luis Potosí y fortalecer la economía local", aseguró.

El líder empresarial también alertó sobre la presencia de páginas fraudulentas que ofrecen tours y servicios turísticos inexistentes. Por ello, recomendó a los visitantes contratar únicamente a agencias afiliadas a la Canaco, donde se garantiza la seguridad, la validez de los paquetes y la posibilidad de acceder a distintas promociones oficiales.

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Además, Díaz de León subrayó que estas estrategias no solo benefician a la zona metropolitana, sino también a otras localidades del estado, generando derrama económica de manera más amplia y diversificada. La propuesta busca que cada turista extranjero tenga experiencias auténticas y seguras, reforzando la imagen de San Luis Potosí como un destino confiable y atractivo.

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Con estas acciones, la Canaco busca que, pese a no albergar partidos del Mundial, San Luis Potosí se convierta en un punto de interés para turistas internacionales, posicionando al estado como un ejemplo de proactividad y aprovechamiento estratégico de eventos globales.