Buscan más mujeres en transporte público en SLP

Aunque se han registrado avances en materia de inclusión, la presencia de mujeres como operadoras del transporte público en San Luis Potosí continúa siendo minoritaria, al concentrar apenas una quinta parte del total en modalidades como taxis, unidades urbanas y plataformas digitales.

La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, reconoció que el sector aún mantiene una marcada predominancia masculina, lo que obliga a reforzar políticas públicas orientadas a equilibrar la participación.

Indicó que actualmente las mujeres representan cerca del 20 por ciento de quienes laboran como conductoras, cifra que consideró baja frente a la necesidad de generar mayores oportunidades dentro de este ámbito.

Frente a este panorama, adelantó que la dependencia estatal prepara el lanzamiento de un programa enfocado en la capacitación de mujeres interesadas en integrarse al transporte público, el cual contempla procesos de formación y certificación para facilitar su incorporación.

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La funcionaria explicó que el objetivo no solo es incrementar el número de operadoras, sino también fortalecer sus habilidades y condiciones de desempeño, con miras a ofrecer un servicio más seguro, profesional e incluyente en la entidad.

Con estas acciones, la SCT busca avanzar en la reducción de brechas de género en uno de los sectores históricamente dominados por hombres, al tiempo que amplía las alternativas laborales para las potosinas.