logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Buscan regular el "chapulineo" en el Congreso del Estado

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Buscan regular el "chapulineo" en el Congreso del Estado

El Congreso del Estado volverá a discutir la posibilidad de que las y los diputados cambien de Grupo Parlamentario sin perder sus derechos políticos, un tema que ha generado debate interno entre las fuerzas legislativas.

Aunque la iniciativa presentada por Marco Antonio Gama Basarte ya venció en su plazo formal, el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, Luis Felipe Castro Barrón, confirmó que el proyecto sigue en análisis y podría dictaminarse en las próximas semanas.

Actualmente, San Luis Potosí es de las pocas entidades donde no está regulada esta figura. Para Castro Barrón, la restricción limita la libertad de los legisladores y mantiene candados que impiden integrarse a otra bancada si así lo deciden.

El punto más delicado no es el cambio en sí, sino el impacto en el voto ponderado, es decir, el peso que cada grupo parlamentario tiene en las decisiones del Congreso. Hoy, cuando un legislador deja su bancada, la distribución del voto no se modifica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El legislador reconoció que ese será el eje de la negociación entre las distintas fracciones, pues de aprobarse la reforma, también tendría que ajustarse la representación proporcional al interior del Poder Legislativo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne
    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

    SLP

    Martín Rodríguez

    El arzobispo de San Luis Potosí destaca la importancia de la caridad y el servicio más allá de la abstinencia tradicional.

    Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos
    Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos

    Clausuran asilo "La Aldea de los Abuelos"

    SLP

    Pulso Online

    La Coordinación Estatal de Protección Civil detectó fallas graves en el asilo "La Aldea de los Abuelos".

    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash
    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash

    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto "Splash"

    SLP

    Redacción

    Fue dirigida por Cambio de Ruta a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador

    Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro
    Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro

    Alcaldía hace "limpia" de espacios invadidos en zona centro

    SLP

    Pulso Online

    Comercio y la SSPC realizaron el retiro de estructuras, lonas, vehículos y diversos objetos en vía pública