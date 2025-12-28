Buscan sancionar uso de vapeadores desde la Constitución en SLP

La diputada Diana Ruelas Gaitán presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para establecer sanciones relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, bajo el argumento de proteger el derecho a la salud de la población.

La propuesta plantea adicionar disposiciones en el apartado de derecho a una vida saludable, con el fin de que el Estado tenga la obligación constitucional de proteger y promover la salud, así como de sancionar las actividades vinculadas al uso de estos dispositivos, conforme a lo establecido en la Constitución federal y las leyes en la materia.

En la exposición de motivos, la legisladora recordó que en 2021, la Cofepris y la Comisión Nacional contra las Adicciones emitieron una alerta sanitaria por el uso de vapeadores, al advertir daños respiratorios, cardiovasculares y mutagénicos, además de señalar que ninguno de estos productos cuenta con autorización sanitaria.

LEA TAMBIÉN Claudia Sheinbaum Pardo insta a frenar venta de vapeadores Las medidas propuestas por Claudia Sheinbaum Pardo buscan proteger la salud pública

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, refirió que el 31 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que prohíbe la circulación y comercialización de cigarrillos electrónicos y vapeadores en el país.

Ruelas Gaitán subrayó que el 17 de enero de 2024 se aprobaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia, respaldadas por la mayoría de las legislaturas estatales, por lo que consideró necesario homologar la legislación local.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.