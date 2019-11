Buscará AMOTAC echar abajo la reforma a la Ley del Transporte en SLP

El diputado federal de Morena, Ricardo del Sol Estrada, estuvo presente para expresar su apoyo al gremio transportista y adelantó que mañana martes habrá reunión nacional en la Secretaría de Gobernación con transportistas, autoridades de la SCT y hasta del Sector Salud, "para abordar no solo la problemática de San Luis Potosí, sino todo aquello que aqueja al gremio en todo el país".

El lider de Amotac, Raúl Torres Mendoza, lamentó que el Congreso local "oídos sordos" a lo que las organizaciones querían decir sobre la nueva ley recién aprobada, al igual que el gobernador Juan Manuel Carreras López que "no respondió al escrito que le presentamos hace dos meses".

La también llamada "Ley Anti Uber", dijo Torres Mendoza, afecta, de entrada, a más de siete mil familias en el estado que para moverse dependen de esquemas diferentes a los del taxismo tradicional, especialmente en zonas como la Huasteca potosina.

A su vez, Ricardo del Sol señaló que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca cambiar en el transporte nacional muchos esquemas que en el pasado hicieron mucho daño y que nunca se cambiaron "no porque no se pudiera, sino porque no querían hacerlo".

Pidió paciencia a los transportistas del país mientras que el Gobierno morenista logra hacer los cambios legislativos necesarios, pero refrendó su apoyo a Amotac y a organizaciones similares que buscan cuidar los intereses y patrimonio de los pequeños transportistas.

Transportistas afiliados a la organización Amotac anunciaron en rueda de prensa que buscarán el apoyo del Congreso de la Unión y del presidente de la República para que la Ley de Transporte recién aprobada en San Luis Potosí se someta a consulta popular, con la idea de "echarla abajo".