Cabildo aprueba alza en valores catastrales pese a rechazo de PVEM y MC

Con 4 votos en contra de las fracciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC), el Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobó por mayoría el ajuste de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2026.

Durante la sexta sesión extraordinaria del cabildo capitalino se presentó la propuesta por las Comisiones Permanentes de Hacienda Municipal, Desarrollo y Equipamiento Urbano, Alumbrado y Obras Públicas y Gobernación, que busca actualizar los valores catastrales a la realidad del mercado y a las condiciones actuales de las propiedades, así lo explicó la regidora Margarita Hernández Fiscal.

Ante la propuesta, el regidor Gustavo Mercado Garay (PVEM) afirmó que, si bien entiende los ajustes derivados de la indexación y la inflación en los valores catastrales, “ideológicamente” no comparte afectar el bolsillo de la ciudadanía, por lo que votó en contra del dictamen presentado.

“Yo no creo que sea la solución para que pueda tener una recaudación más sana, meterle la mano al bolsillo al ciudadano, aunque entiendo que estos aumentos tienen que venir, el año pasado yo apoyé el aumento de los valores catastrales y el Congreso del Estado no reconoció y no estuvo de acuerdo”, señaló.

Su voto en contra fue acompañado por la regidoray las regidoras del PVEM

Al respecto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos explicó que la actualización aprobada no representa un aumento en los cobros a la ciudadanía, sino un ajuste técnico necesario para evitar la depreciación de las propiedades. Recordó que durante más de 15 años los valores catastrales se mantuvieron congelados, lo que provocó que el precio registrado de los inmuebles quedara muy por debajo de su valor real en el mercado.

Galindo señaló que desde hace cuatro años se realiza un proceso gradual para acercar el valor catastral al comercial, lo que permite que las viviendas mantengan su valor y que la propiedad privada no pierda reconocimiento económico. Detalló que el ajuste aprobado corresponde únicamente al factor inflacionario, un incremento de alrededor del 4%, y que funciona como base para la conformación de la Ley de Ingresos.