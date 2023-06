Cambio de banco para nómina de burócratas genera problemas en pagos a Pensiones

Luego del cambio de institución bancaria para el pago de la nómina a la burocracia estatal, algunos trabajadores y pensionados presentaron algunas complicaciones, pues no se pudieron abonar los pagos de sus préstamos, debido al cambio en la domiciliación.

A principios de junio, se dio a conocer que el grupo financiero Banorte ya no sería el encargado de dispersar la nómina de la burocracia estatal, y que solo procesaría las nóminas de aquellos que tienen créditos hipotecarios o algunos otros adeudos pendientes de cubrir.

No obstante, esta previsión no se tomó en cuenta para los adeudos adquiridos con la Dirección General de Pensiones (DGP), ya que al darse la portabilidad de la nómina y los pagos a jubilados y pensionados de Banorte a BBVA, algunos cargos sobre préstamos no se han podido realizar.

Es por ello que a través de sus redes sociales, Pensiones hizo un llamado a los derechohabientes que para evitar el pago de intereses, realicen el pago correspondiente lo antes posible y lleven el comprobante a las instalaciones de la dependencia, así como el trámite de la nueva domiciliación para evitar que esta situación se repita.

"Si al cambiar tu nómina de institución bancaria no se registró el cargo de tu préstamo, te invitamos a realizarlo directamente en la cuenta de acuerdo del sector que perteneces", advierte el comunicado, colocando el número telefónico 444 144 1800 para mayor información o dudas.

Algunos de los afectados se quejan porque aseguran que en las dependencias donde laboran no les darán permiso de llevar los recibos, también señalan que el cambio de nómina ha presentado inconsistencias, pues algunos aún continúan con Banorte.