Cambio de Ruta va contra "Ley mordaza" de Serrano

La organización de la sociedad civil Cambio de Ruta, A.C., solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) promover una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 0314, que reforma el Código Penal del Estado para tipificar delitos relacionados con el uso de Inteligencia Artificial.

El decreto promovido por el diputado del PVEM, Héctor Serrano, fue publicado el 18 de noviembre de 2025 y entró en vigor al día siguiente, por lo que la petición se realizó con carácter urgente, antes de que venza el plazo legal el 18 de diciembre.

La organización dirigida por el abogado Luis González Lozano, advirtió que los cambios legales contienen términos ambiguos como la prohibición de difundir información que provoque "alarma pública", "alterar la paz social" o "riesgo verificable", que podrían dar margen a interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades. Según el análisis de colectivos ciudadanos, académicos y especialistas, estas aspectos violarían el principio de taxatividad y podrían afectar derechos fundamentales.

Entre los riesgos señalados, se destacó la posible afectación a la libertad de expresión y de información. La organización explicó que la norma podría inhibir el periodismo de investigación, la crítica política, la parodia y la sátira, así como actividades de defensa de derechos humanos o la documentación de problemas ambientales, incluso frente a sanciones que consideran desproporcionadas.

La organización también cuestionó la inversión de la carga probatoria, ya que el decreto exige acreditar la "ausencia de dolo", lo que contravendría la presunción de inocencia. Además, advirtieron que, incluso con ajustes recientes, la norma podría criminalizar expresiones cotidianas como memes políticos, recreaciones periodísticas o parodias artísticas.

Según Cambio de Ruta, las reformas no cumplen los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre restricciones a la libertad de expresión.

Cambio de Ruta justificó su intervención con base en sus actividades habituales de documentación de violaciones a derechos humanos, supervisión ciudadana, investigación periodística, creación artística y monitoreo ambiental.