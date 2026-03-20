Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

El relevo en la dirección de la Academia de la Guardia Nacional ya tiene efectos en San Luis Potosí: el Gobierno estatal anticipa un reacomodo en la coordinación de seguridad con instancias federales.

A través de la Secretaría General de Gobierno, se informó que el nuevo mando, Israel Abraham Cuadros Rojas, permitirá "reforzar" el trabajo conjunto, aunque sin detallar cambios concretos en operativos o resultados esperados.

La subsecretaria de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, aseguró que la coordinación entre niveles de gobierno seguirá siendo la base de la estrategia de seguridad en la entidad. Sin embargo, el anuncio se limita a señalar un fortalecimiento institucional sin precisar ajustes específicos.

El relevo ocurre en un contexto donde las autoridades estatales mantienen el discurso de consolidar la paz y el orden, mientras persisten cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias de seguridad en distintos municipios.

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Hasta ahora, no se han informado nuevas acciones derivadas del cambio en la Guardia Nacional, más allá del mensaje de continuidad en la coordinación.