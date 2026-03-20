logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

Gobierno anuncia ajustes, pero sin detallar cambios concretos

Por Redacción

Marzo 20, 2026 04:32 p.m.
A
Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

El relevo en la dirección de la Academia de la Guardia Nacional ya tiene efectos en San Luis Potosí: el Gobierno estatal anticipa un reacomodo en la coordinación de seguridad con instancias federales.

A través de la Secretaría General de Gobierno, se informó que el nuevo mando, Israel Abraham Cuadros Rojas, permitirá "reforzar" el trabajo conjunto, aunque sin detallar cambios concretos en operativos o resultados esperados.

La subsecretaria de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, aseguró que la coordinación entre niveles de gobierno seguirá siendo la base de la estrategia de seguridad en la entidad. Sin embargo, el anuncio se limita a señalar un fortalecimiento institucional sin precisar ajustes específicos.

El relevo ocurre en un contexto donde las autoridades estatales mantienen el discurso de consolidar la paz y el orden, mientras persisten cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias de seguridad en distintos municipios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta ahora, no se han informado nuevas acciones derivadas del cambio en la Guardia Nacional, más allá del mensaje de continuidad en la coordinación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP
Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

SLP

Redacción

Gobierno anuncia ajustes, pero sin detallar cambios concretos

Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones
Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones

Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones

SLP

Rubén Pacheco

"Puede haber hasta inhabilitaciones, porque es una ley", adelantó el gobernador

Morena no me apoyó, dice alcalde de Vanegas
Morena no me apoyó, dice alcalde de Vanegas

"Morena no me apoyó", dice alcalde de Vanegas

SLP

Ana Paula Vázquez

Gerónimo García Ruiz justificó su reciente incorporación al PVEM

No se maquillan cifras de delitos, afirma García Cázares
No se maquillan cifras de delitos, afirma García Cázares

"No se 'maquillan' cifras de delitos", afirma García Cázares

SLP

Rubén Pacheco

Explicó que la información que se da al SESNSP incluye la clasificación concreta de los ilícitos