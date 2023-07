Cambios en el gabinete gallardista, poco tersos y sin paridad de género

Ricardo Gallardo Cardona ha realizado diversos cambios en la estructura inicial de su gabinete, incumpliendo desde el inicio con su promesa de campaña de que éste se integraría en 70% por mujeres. No solo eso, tras anunciar los cambios, el mandatario ha criticado la gestión de algunos a quienes seleccionó para formar parte de su estructura de gobierno.

El 2 de septiembre de 2022 cuando anunció la salida de Patricia Veliz Alemán en el marco de un evento de inauguración de la carretera Valles-El Naranjo, señaló: "Turismo se tiene que ir porque se le pidió que estuviera aquí (en el evento). Ustedes mismos (los reporteros) todos los días me increpan y me dicen que por qué no tenemos secretaria de Turismo en la Huasteca, entonces se va a tener que ir".

Con el reemplazo de Patricia Veliz, Aurora Mancilla, el gobernador también fue crítico con su desempeño, "ocupamos tener un poquito más de profesionalismo". Actualmente la dependencia está a cargo de Juan Carlos Machinena Morales.

En enero del presente año Jorge Escudero Villa, exdirector de Pensiones del Estado fue acusado de malos manejos por el mandatario estatal, "cómo va a haber dinero en Pensiones, si todo el dinero que entra o cae, se lo prestan entre ellos, préstamos que se lo hicieron de mala manera, porque hay gente que tienen hasta dos o tres préstamos".

En febrero del 2023 también fue destituido de su encargo Sergio Desfassiux Cabello quien fungió como titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat), el ahora exfuncionario salió "porque cobraba en dos nóminas".

"Un director podía ganar hasta 80 mil pesos, siguieron con las mismas prácticas que gobiernos anteriores (...) Uno de esos casos fue el ICAT, que por eso se fue, porque cobraba en sus dos nóminas, el cambio que se hizo de Sergio Desfassiux fue por eso", reveló el mandatario estatal

En abril del 2023 se anunció que Rita Salinas Ferrari saldría de la titularidad del Colegio de Bachilleres; de acuerdo con las declaraciones del titular del Ejecutivo, su cese se debió a "un tema de trabajo". Fue sustituida por Ricardo Daniel Centeno.

En el mismo mes se confirmó el cambio de titularidad, por segunda ocasión en el sexenio, en la dirección del Instituto Potosino del Deporte, Karla Hernández, quien entró en sustitución de Edmundo Ríos Jáuregui, presentó su renuncia.

Sobre la salida de Karla el gobernador señaló, "lo importante es que el deporte vaya a las cuatro regiones del Estado, que no se quede en la zona metropolitana, no gobernamos únicamente para la capital, ni para Soledad, gobernamos para los 58 municipios, y el deporte debe existir en todos, esa será la nueva encomienda que daremos".

A diferencia de este trato, cuando Leonel Serrato Sánchez, anunció su renuncia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el gobernador no emitió comentario alguno.

El más reciente cambio es el de Elizabeth Torres Méndez, quien hasta hace algunas horas fue titular de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado. Aún no se ha dado a conocer quien la sustituirá en el cargo.

Anunció su cese Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno a petición del gobernador quien se había mostrado molesto en el último evento al que acudió y que estuvo a cargo de la ahora extitular de la Secult.

Gallardo aseguró que su molestia en ese evento, se debía a que, "pudieron haberse hecho mejor las cosas", refiriéndose a la presentación de la edición 2023 del Festival Lila López.

Gallardo incumple con promesa de campaña

En la mayoría de los casos, las mujeres que han salido del Gabinete de la actual administración fueron sustituidas por hombres por lo que actualmente menos del 50 % de las titulares de secretarías centralizadas son mujeres.

Otros cambios que ha realizado el gobernador fueron silenciosos y pudieron deberse a decisiones políticas y personales de quienes ocupaban el encargo.

En la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) Arturo Segoviano García, fue sustituido por Juan Carlos Valladares.

Marcela García Márquez fue sustituida por Gloria Serrato Sánchez como titular de Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis (Imes).

En la Contraloría General del Estado Lilia Villafuerte Zavala fue removida de la titularidad y su cargo ocupado por Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz.

Ana Gabriela Juárez Durán, exdirectora del Instituto Registral y Catastral fue sustituida por José Manuel Fajardo González.