Cambistas perdieron 50% de su captación

La pandemia por COVID-19, también ha dejado afectaciones a las casas de cambio, las cuales registran pocas operaciones en la compra y venta de dólares.

Luis Aguirre, propietario de la Alhóndiga Centro Cambiario, consideró que ese fenómeno se dio porque se dejó de manejar el efectivo, eso debido a que los paisanos dejaron de venir, "y si crecieron las remesas fue vía transferencias".

"Las personas ya no vinieron a la entidad, por lo que su dinero lo enviaron por vía transferencia", observó.

Puntualizó que más del 50%, se bajaron las captaciones de dólares en las casas de cambio. "No hay operaciones, no tenemos que comprar, por lo tanto no hay que vender", señaló.

Reiteró que las casas de cambio se las han visto muy difícil, eso debido a que las personas no viajan ni por placer, ni de compras por lo que han dejado de importar la moneda extranjera.

Finalmente, Luis Aguirre mencionó que la Alhóndiga Centro Cambiario es un establecimiento serio, ya que cuenta con el registro de la Comisión Nacional Bancaria, situación que no sucede con la mayoría de las casas de cambio ubicadas en el centro de la ciudad.