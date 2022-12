Campea impunidad en violencia política de género: Porras G.

El grado de impunidad por violencia política de género es muy alto y puede llegar a proporciones que van de solo un caso denunciado por cada 9 que se quedan en silencio, aseguró la presidente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, Denisse Porras Guerrero.

En entrevista, Porras Guerrero precisó que de todo ello hay indicadores, en los que hay denuncias formales, pero son más graves las que no se denuncian, porque muchas mujeres piensan que es un asunto que le sale caro, que el procedimiento no va a llevar a ningún lado, o que explica que hay casos donde dicen que no son competentes, las mujeres van de una instancia a otra y todo mundo les dice que no son competentes, y “para denunciar los hechos de violencia política de género viven un calvario”.

La activista recordó que en algunos casos hay mujeres que optan por ni siquiera denunciar.

Porras Guerrero explicó que ha conocido de viva voz a muchísimas mujeres que no saben qué hacer cuando ocurre un hecho donde por excesiva burocracia se desalientan y no denuncian.

Explicó que de 10 casos, solo en uno se atreven a denunciar.

La entrevistada informó que la violencia política en razón de género no es cometida nada más por hombres, y el espectro es bastante amplio y porque abarca el estado, a todos sus agentes, a colegas, a compañeros de partidos políticos y hasta trabajadores de medios de comunicación, independientemente del género del periodista que incurre en el acto.