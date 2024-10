Campos de flores en Soledad, escenario para sesiones fotográficas

Los campos de flor de cempasúchil y 'mano de león' se convirtieron en un punto de atracción para la realización de sesiones fotográficas, donde se dan cita familias completas, algunas mujeres y hombres incluso personificados de catrina y catrín.

La belleza y el color de los cultivos de esta flor tradicional son el escenario perfecto para enaltecer la cultura mexicana y la tradición del Día de Muertos.

Fotos: Flor Martínez/Pulso

En una de las parcelas que se ubica en el Ejido el Zapote, ha sido de las preferidas de la temporada para este fin, donde acuden desde niños, parejas y adultos, buscando tener un recuerdo fotográfico de los bellos campos de flores.

Cabe señalar que en la mayoría de los sembradíos, los propietarios no cobran entrada. Los interesados solo deben solicitar permiso para acceder a realizar las sesiones, cuidando de no pisar las plantas para no maltratarlas. Además, se recomienda hacerlo días antes de que comience el corte de la flor.

En este caso, un día antes del 27 de octubre, ya que desde esta fecha empieza la demanda de la flor y el corte de la misma en los campos de cultivo.