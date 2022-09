Canacintra y UUZI solicitan arreglo de la Zona Industrial

La Unión de Usuarios de la Zona Industrial entregó una carta hace dos semanas, y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación también presentó al secretario General de Gobierno, una solicitud formal para la reparación de ejes intransitables en la Zona Industrial, confirmó el presidente de este último organismo, Carlos Mendizábal Pérez

La carta de Canacintra fue entregada hace más de 4 meses, y la firmaron más de cien empresas, para urgir a tomar una decisión rápida en la atención a las vialidades.

Explicó que en forma adicional, un problema con el caso de la Avenida Industrias porque el gobierno del Estado afirma que no la interviene porque un caso de corrupción denunciado se encuentra sub judice y por lo tanto no se puede intervenir.

Dijo que se entiende que hay dificultades en el gobierno, pero han reunido todas las pruebas necesarias para seguir con cualquier investigación jurídica y destrabar el asunto del pendiente en la Avenida Industrias.

El Gobierno del Estado sostuvo una reunión previa con empresarios integrantes de Canacintra, y les prometió que pronto sería resuelto el proceso de atención la modernización de la Avenida Industrias.