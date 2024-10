“Candidatos, los responsables por multas a partidos”

El Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del Instituto Nacional Electoral (INE) es un sistema dispar por sancionar a los partidos a partir de faltas cometidas por los candidatos, señaló Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Yo siempre lo he dicho, es un sistema dispar. No se vale que el que no cumple con los requisitos del INE es el candidato, pero el pagano (sic) es el partido. Entonces sí, las multas vienen sobre el instituto político, que es el Partido Verde”, declaró.

Recientemente, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una sanción por 1 millón 721 mil 303.6 pesos al PVEM por no registrar ante el SIF datos con respecto a irregularidades encontradas en las visitas de verificación de las campañas de candidatos locales de este partido en el proceso electoral 2024.

A pesar de la sentencia, Segura Morquecho aseguró que de momento no se han visto sancionados por conductas de este tipo. En estos casos, señaló, se buscaría tomar acciones de manera interna con los candidatos que hayan ocasionado las sanciones.

“Apenas vamos a entrar a fiscalización y puede que nos llegue algún requerimiento. ¿Qué se hace? Se le dice al candidato: ‘cumple con esto’, porque después podemos nosotros bloquearle los derechos políticos para no volver a darle una candidatura”, aseguró el dirigente estatal del PVEM.

Ignacio Segura aseguró que este tipo de acciones vendrían después de llegar a acuerdos a través del diálogo al interior del partido.