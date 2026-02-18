Capacitan para atender a visitantes en Semana Santa

La Secretaría de Turismo estatal, mantiene un programa permanente de capacitación dirigido a personal de hoteles y prestadores de servicios en parajes turísticos, con el objetivo de reforzar la prevención y atención a visitantes ante la próxima temporada alta de Semana Santa.

La titular de la dependencia, Yolanda Cepeda Echaverría, señaló que estas acciones forman parte del fortalecimiento del "Código Rosa", estrategia orientada a brindar protección y respuesta oportuna a turistas en todo el estado.

Precisó que los cursos incluyen medidas de seguridad, protocolos de actuación, primeros auxilios y atención a personas con discapacidad, y se imparten de manera continua y por regiones, en coordinación con Protección Civil estatal y las direcciones municipales de seguridad pública.

Indicó que, además del sector hotelero, participan guías, operadores y prestadores de servicios en destinos naturales, quienes reciben orientación sobre cómo prevenir riesgos y actuar ante emergencias, especialmente en actividades vinculadas a ríos, zonas desérticas o recorridos en áreas remotas.

Cepeda Echaverría explicó que estas capacitaciones se realizan en conjunto con la Asociación de Hoteles y Moteles, que ha solicitado reforzar las medidas preventivas desde el primer contacto con el visitante, particularmente entre personal de recepción y atención directa.

Asimismo, destacó que se mantiene una red de comunicación permanente con los 59 municipios a través de comités y consejos regionales de turismo, lo que permite monitorear situaciones en tiempo real y coordinar acciones inmediatas.

La funcionaria añadió que prestadores de servicios en destinos emblemáticos como Real de Catorce también participan activamente, asumiendo compromisos para garantizar condiciones seguras durante el periodo vacacional, cuando se prevé un aumento significativo en la afluencia de visitantes.