Capital potosina se alista para la Procesión del Silencio

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- A casi un mes de que se realice la representación número 68 de la Procesión del Silencio, el Ayuntamiento de San Luis Potosí dio a conocer que actualmente se trabaja en los detalles para el evento.

Explicó que luego de dos años de haberse suspendido por motivo de la pandemia de Covid-19, se espera que este año acudan más visitantes nacionales e internacionales, para ayudar a la recuperación económica y turística en la capital potosina.

"Creemos que la Procesión del Silencio es con mucho el mejor evento de la ciudad y tiene que lucir como tal, vamos a hacer lo necesario para que así sea", agregó el edil capitalino Enrique Galindo.



---No habrá retiro de manifestantes

Sobre el plantón que se mantiene en Plaza de Armas por manifestantes, el alcalde destacó que se mantiene respetuosos de las garantías de libre manifestación de los quejosos, por lo que no procederán a un retiro con uso de la fuerza, si no que esperarán indicaciones del Gobierno del estado, luego de que se concrete un acuerdo.

Mientras que en el caso del comercio informal que se encuentra en el Centro Histórico de la ciudad, dijo que se están realizando diversas mesas de trabajo para determinar un sitio en el que pudieran reubicarse, con el fin de que no se entorpezca la procesión.