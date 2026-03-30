Capital presume 87% de policías certificados

Mientras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que casi la mitad de los policías municipales en San Luis Potosí no contaban con Certificado Único Policial (CUP) en 2024, el Ayuntamiento de la capital aseguró que actualmente el 87% de sus elementos ya está certificado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta cifra corresponde a marzo de 2026 y fue reportada al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal de Control y Confianza.

El contraste se da luego de que el censo 2025 del Inegi reveló que 44.8% de los policías municipales en el estado carecían de certificación, con un promedio estatal de 55.2% de elementos con CUP, por debajo del 62.8% nacional.

Según el boletín municipal, la capital potosina se ubica por encima de esos promedios y atribuye el avance a evaluaciones permanentes, controles de confianza y capacitación continua.

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La dependencia precisó que los datos del Inegi corresponden a 2024 y no están desagregados por municipio, por lo que —sostuvo— no reflejan la situación actual de la capital.

Acciones y retos del Ayuntamiento frente a la certificación policial

Además, recordó que el Certificado Único Policial debe renovarse cada tres años e implica que los elementos cuenten con evaluaciones de control de confianza vigentes y desempeño aprobado.

El Ayuntamiento indicó que el 13% restante de la corporación será evaluado durante 2026, con el objetivo de alcanzar la cobertura total.

Este posicionamiento ocurre en un contexto marcado por señalamientos sobre rezagos en certificación y casos recientes de infiltración del crimen organizado en corporaciones municipales del estado.