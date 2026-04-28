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Captan quema de pozo Coronel Espinosa

Tras la inspección, Interapas confirmó que la infraestructura hidráulica no sufrió daños graves

Por Rolando Morales

Abril 28, 2026 12:14 p.m.
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Captan quema de pozo Coronel Espinosa

Un incendio registrado la tarde del lunes en las instalaciones del pozo Coronel Espinosa, ubicado en el barrio de Santiago, movilizó a personal del Interapas, luego de que vecinos de la zona reportaran el siniestro.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego habría sido provocado, posiblemente por la quema de basura en terrenos aledaños, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades correspondientes. Como medida preventiva, el organismo operador suspendió temporalmente la operación del pozo para realizar una inspección.

Tras la revisión, se determinó que la infraestructura hidráulica no sufrió daños mayores; únicamente se registró la quema de árboles y vegetación dentro del perímetro. Una vez descartados riesgos, el pozo fue reactivado y actualmente funciona con normalidad.

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El suministro de agua se mantiene en colonias como Residencial San Rafael, Huerta Real, Tequisquiapan, Villas de Santiago, Zacatecas, Privada San Juan y Damián Carmona, así como en partes de los barrios de Tlaxcala, Santiago y el Centro de la capital potosina.

El organismo hizo un llamado a la ciudadanía a evitar prácticas que pongan en riesgo la infraestructura hidráulica, como la quema de basura, y a reportar cualquier actividad sospechosa para prevenir incidentes similares.

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