Carecerá AMLO de bancada "a modo": Chessal P.

Ya le cambiaron los números al presidente de la república, porque no tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados que se instala el próximo día 29, y además, se vienen los segundos tres años en los que ya no todos los diputados serán muy obedientes, y por lo tanto podrían no pasar muchas de las reformas que pretende Andrés Manuel, aseguró el abogado Jorge Chessal Palau.

Dijo que es muy probable que la fracción de Morena trate de comprar diputados de la coalición para la toma de decisiones, e incluso probablemente algún diputado va a ceder a las tentaciones, pero la Coalición "Va por México", hasta ahora, se mantiene firme con su propia agenda legislativa y sus contrapesos, y con su cuerpo de legisladores dispuesto a defenderla.

Cuestionado acerca de casos como diputados del Partido Verde, que históricamente se han alineado con quien gana el cargo en el Poder Ejecutivo, como ocurría en el caso local con Manuel Barrera, el abogado dijo que la única forma en que puede referirse a él, es por el hecho de que hay diputados "muy pragmáticos".

Recordó que la Coalición "Va por México" se definiría por llegar más fuerte que lo inicialmente pensado al terminar el proceso electoral, por la asignación de otras tres diputaciones al Partido Acción Nacional por anulación de resultados, condición que incluso podría mover los números por lo que se refiere al reparto de plurinominales.