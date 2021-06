Casi 2 mil trabajadores de salud se han contagiado de Covid

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informó que durante las últimas semanas, pese a la baja transmisión de Covid-19 en el estado, se contabilizaron 41 nuevas infecciones entre el personal de salud de la entidad potosina.

Acorde con lo señalado por el director de Salud Pública del Estado, Fernando Hernández Maldonado, a poco más de un año de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, se han contabilizado un total de cinco mil 918 infecciones entre los trabajadores de salud, de los cuales el 34.4%, es decir, dos mil 034 no tuvieron exposición laboral al virus.

Asimismo, en las últimas tres semanas, no se han registrado nuevas defunciones entre el personal que trabaja en el área de la salud, ya sea privada o pública, por lo que las muertes a causa del Covid-19 en San Luis Potosí permanece en 70 fallecimientos, de los cuales sólo 20 trabajadores de sanidad que murieron no contrajeron la enfermedad en su lugar de trabajo.

Finalmente, Hernández Maldonado indicó que el 100% de los trabajadores de la salud en el estado se han logrado vacunar contra el Covid-19, por lo que, ante posibles infecciones, evitará que la enfermedad se complique y puedan morir.