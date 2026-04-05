Casi 500 internos reciben tratamiento contra adicciones en La Pila

El Instituto Temazcalli amplió sus acciones en el Centro de Reinserción Social de La Pila, donde 427 personas privadas de la libertad participan en programas de atención a adicciones.

De acuerdo con información oficial, las actividades incluyen sesiones psicoeducativas enfocadas en modificar hábitos, fortalecer habilidades personales y mejorar el bienestar físico y emocional de la población interna.

Las intervenciones no se limitan a quienes ya están en tratamiento, sino que también alcanzan a otros internos como medida preventiva dentro del penal.

Autoridades estatales señalan que estos programas buscan fortalecer los procesos de recuperación y facilitar la reintegración social.

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