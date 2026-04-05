Casi 500 internos reciben tratamiento contra adicciones en La Pila
Temazcalli atiende a internos en penal
El Instituto Temazcalli amplió sus acciones en el Centro de Reinserción Social de La Pila, donde 427 personas privadas de la libertad participan en programas de atención a adicciones.
De acuerdo con información oficial, las actividades incluyen sesiones psicoeducativas enfocadas en modificar hábitos, fortalecer habilidades personales y mejorar el bienestar físico y emocional de la población interna.
Las intervenciones no se limitan a quienes ya están en tratamiento, sino que también alcanzan a otros internos como medida preventiva dentro del penal.
Autoridades estatales señalan que estos programas buscan fortalecer los procesos de recuperación y facilitar la reintegración social.
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