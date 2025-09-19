Casi listo, el plan de reordenamiento vial en Soledad

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, informó que la Policía Vial presentó un estudio para el reordenamiento de las calles de la cabecera municipal, el cual contempla la implementación de vialidades en un solo sentido, con el fin de mejorar la circulación y reducir riesgos de accidentes.

El edil afirmó que el proyecto será difundido entre la población antes de su puesta en marcha, y tiene como finalidad generar una mejor conciencia ciudadana y cultura vial.

Subrayó que durante la etapa inicial no se aplicarán infracciones, ya que insistió en que se tratará de concientizar y se privilegiará la información como primer punto, y posteriormente se aplicará el reglamento.

Explicó que el reordenamiento abarcará desde la carretera a Matehuala hasta el Circuito Potosí, un área considerada de alta afluencia vehicular.

Aseguró que entre los beneficios de este reordenamiento estará la reducción en los tiempos de traslado, mayor seguridad para conductores y peatones, así como un ordenamiento vial que coloque a la cabecera en "un nivel de vialidad de primera".