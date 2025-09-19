logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Fotogalería

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Casi listo, el plan de reordenamiento vial en Soledad

Contempla cambios de calles para que sean de un sólo sentido

Por Flor Martínez

Septiembre 19, 2025 01:56 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, informó que la Policía Vial presentó un estudio para el reordenamiento de las calles de la cabecera municipal, el cual contempla la implementación de vialidades en un solo sentido, con el fin de mejorar la circulación y reducir riesgos de accidentes.

El edil afirmó que el proyecto será difundido entre la población antes de su puesta en marcha, y tiene como finalidad generar una mejor conciencia ciudadana y cultura vial.

Subrayó que durante la etapa inicial no se aplicarán infracciones, ya que insistió en que se tratará de concientizar y se privilegiará la información como primer punto, y posteriormente se aplicará el reglamento.

Explicó que el reordenamiento abarcará desde la carretera a Matehuala hasta el Circuito Potosí, un área considerada de alta afluencia vehicular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseguró que entre los beneficios de este reordenamiento estará la reducción en los tiempos de traslado, mayor seguridad para conductores y peatones, así como un ordenamiento vial que coloque a la cabecera en "un nivel de vialidad de primera". 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exigen cuentas por ingresos y destino del impuesto verde
Exigen cuentas por ingresos y destino del impuesto verde

Exigen cuentas por ingresos y destino del "impuesto verde"

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

La Secretaría de Finanzas se ha negado a proporcionarlas, señaló Luis González Lozano

Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola
Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola

Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola

SLP

Ana Paula Vázquez

Aseguró que el Congreso cumple con sus obligaciones de transparencia

Suman 134 sismos en SLP durante 2025: SSN
Suman 134 sismos en SLP durante 2025: SSN

Suman 134 sismos en SLP durante 2025: SSN

SLP

Rolando Morales

Mantienen un promedio de magnitud de 3.6 en la escala de Richter

Casi listo, el plan de reordenamiento vial en Soledad
Casi listo, el plan de reordenamiento vial en Soledad

Casi listo, el plan de reordenamiento vial en Soledad

SLP

Flor Martínez

Contempla cambios de calles para que sean de un sólo sentido