Casi mil 500 aspirantes no acudieron al examen de la UASLP

Aunque se preveía la asistencia de 17 mil aspirantes para el examen de admisión del ciclo escolar 2019-2020, al final solo acudieron 15 mil 522 sustentantes, informó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Es decir, mil 478 jóvenes de bachillerato no se presentaron a la evaluación para acceder a alguna de las 100 carreras ofertadas por esa casa de estudios.

Al respecto, Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la UASLP, detalló que las facultades con mayor demanda fueron: Agronomía y Veterinaria; Contaduría y Administración; Derecho; Enfermería y Nutrición; Hábitat; Ingeniería Medicina y Psicología.

En entrevista tras realizar un recorrido sobre el proceso de evaluación, refirió que del total de candidatos, mil 002 son jóvenes que realizaron sus estudios de nivel educación media superior en otra entidad de la República Mexicana.

"Es un proceso muy cuidado por la comisión de admisión cada facultad, y eso permite tener la tranquilidad y la seguridad de que el resultado (...) que se obtenga, es el resultado que ellos tuvieron sin ninguna alteración", expuso.

A su vez, Juan Manuel Buenrostro Morán, Jefe de Servicios Escolares, detalló que alrededor de 14 aspirantes mexicanoamericanos, así como ocho extranjeros de Chile, Argentina, Colombia y algunos países centroamericanos, realizaron el ejercicio.

Reportó que 11 personas con discapacidad asistieron a la evaluación en el campus de Matehuala y en las Facultades de Derecho y Contaduría y Administración (FCA), a quienes se les brindadon las facilidades para el proceso.

Respecto a quienes no se sometieron a la prueba, el funcionario universitario consideró que no estuvieron presentes debido a diferentes motivos, por ejemplo, que no validaron materias del bachillerato.