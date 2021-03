Catastrófico, que lleguen a gobierno quienes cuentan con antecedentes penales: Xavier Nava

"Desde un espacio de la sociedad civil, a la que se incorporará en nuestro proyecto de Gobierno, buscaremos además del bienestar de la población, no polarizar sino unir a San Luis Potosí, para impulsar las condiciones extraordinarias de la capital del Estado para consolidar su crecimiento económico y social", dijo el candidato a la presidencia municipal por Morena, Xavier Nava Palacios.

Reafirmó que la propuesta que encabeza "representa el mejor proyecto porque nadie mejor que nosotros conoce la capital". Reconoció la apertura de Morena para formar un movimiento amplio en el que convergen muchas ideologías, "de ahí la trascendencia de lograr esa confluencia de fuerzas y me parece que esa ecuación nos va a dar los resultados que estamos buscando".

En entrevista con la periodista María Scherer; Nava Palacios recordó que el mismo Salvador Nava, décadas atrás dijo que "las ideologías en este momento hay que ponerlas a un lado, lo que importa es democratizar al país", por lo que en la actualidad vamos a trabajar con la militancia, con los distintos grupos y vamos a hacer que este proyecto se vuelva una candidatura ciudadana postulada por Morena.

Dijo no comprender cómo hay partidos que postulen a personajes que han afectado a las potosinas y potosinos: "hay cosas que están pasando en San Luis, son realmente preocupantes saber que pueden llegar al Gobierno quienes tienen antecedentes penales, quienes están vinculados a ciertos grupos que le hacen daño a la sociedad, ya que sería terrible y catastrófico para San Luís Potosí y para México entero; o a quienes las dirigencias de los partidos por parte de las élites, controlan también las fuerzas políticas. Es por ello, que decidimos participar porque no vamos a prestarnos a ninguna simulación y vamos a acompañar también proyectos que puedan hacer que no lleguen estos personajes al Gobierno del Estado".

Tenemos que seguir dando esa pelea, dijo, pues es nuestra responsabilidad "buscar que la ciudadanía tenga opciones y opciones de participación, pero no se vale que engañen a través de los mecanismos que ya conocemos como la dádiva, la extorsión, el chantaje... Eso es lo que no podemos permitir y por eso entramos también en esta contienda. Hubiera sido más sencillo retirarnos a la academia o buscar otra forma de participación, pero hay que poner el cuerpo y hay que dar la cara".

El candidato a la Alcaldía de San Luis por MORENA, lamentó que a pesar de que se presentaron 11 denuncias penales contra quienes dañaron el municipio, tanto instancias federales como estatales no hayan podido avanzar.

Acerca de los principios con los que se rige, Xavier Nava destacó que los mantiene vigentes, de ahí que se debe llevar un Gobierno con honestidad, que atienda a quien menos tienen, además de la redistribución de recursos de manera equitativa, "y la otra es no robar, por eso es importante ir a ganar como lo hicimos en nuestras contiendas anteriores, ganar presentando el mejor proyecto, los mejores postulados sabiendo que se pueden hacer cosas bien y que hay que dignificar a la política".

"Hay una historia de lo que hemos venido haciendo en el Municipio de la Capital, que habla por sí misma debemos de continuar en lo que se ha hecho bien y sí reestructurar algunas cosas que quizás no hayan dado los resultados adecuados; hay que tener en mente lo que la gente está exigiendo y es que se le provean servicios, que se resuelvan la problemática del día a día", insistió.

No obstante, consideró fundamental buscar las coincidencias sabiendo que se le deben resultados a la gente de San Luis Potosí, "y que tenemos que irlos a conseguir. Vamos seguramente a tener mucho voto de panistas, de ex panistas porque han estado saliendo del partido los contendientes después de la contienda interna, pero también con quienes sean afines a nuestro proyecto y así está sucediendo con mucha gente con mucha militancia".

Acerca de otros aspirantes a la Presidencia Municipal, Nava Palacios dijo que cada quien tomó sus decisiones y tiene una historia detrás, "y la política es de circunstancia y trabajo; las circunstancias cambiaron, pero debemos seguir caminando, porque nosotros conocemos la problemática de la ciudadanía, de la ciudad, lo que nos permitirá continuar construyendo y tratar de convencer a todos, a propios y extraños; tenemos que buscar estos equilibrios ya que irnos a nuestras casas me parece que no era la alternativa en este momento, más bien hay que dar la pelea y estoy seguro que va a dar resultados".

Ante los hechos violentos más recientes que han registrado en la capital, comentó que el país vive una situación violenta y San Luis Potosí no es decepción, "pero no es una excusa, hay que actuar y hay que actuar con firmeza y nosotros hacemos un esfuerzo incorporando nuevas estrategias de seguridad en el Municipio, pero hay que seguir trabajando".

A pregunta expresa acerca de la relación con empresarios, precisó que hay diversos liderazgos, así como distintos gobernantes que tienen una visión clara de qué es lo que hay que hacer, "y considero que el empresariado está buscando un buen Gobierno que haga que las cosas sucedan, que haya certeza jurídica en las inversiones, que haya la posibilidad de tener acercamiento con las autoridades para que formen parte de las determinaciones".

Reafirmó que también conoce a los distintos sectores, a la gente en las colonias, en las delegaciones "y saben cómo trabajamos, además de que se dará continuidad al acercamiento con los que menos tienen para seguir trabajando en la misma ruta siempre es el respaldo de los empresarios, pero también de distintos sectores de la sociedad".

Finalmente, confirmó el compromiso de "ir por el bien común y el bien común es que la gente viva mejor y que tenga una mejor calidad de vida".