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CEA cuestiona desaparición de purificadoras en la capital

Advierten impacto en familias vulnerables.

Por Rubén Pacheco

Abril 02, 2026 01:55 p.m.
A
CEA cuestiona desaparición de purificadoras en la capital

Es lamentable que las administraciones municipales recientes, hayan optado por desinstalar las purificadoras de agua gratuita instaladas en la capital potosina, criticó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Durante la administración del alcalde capitalino perredista Rcardo Gallardo Juárez (2015-2018), implementó programas de plantas purificadoras de agua, cuyo esquema permitió la instalación de alrededor de 26 centros de abastecimiento en colonias populares.

"Es un remedio, es una remediación, o sea, desafortunadamente mucha gente no le gustó, pero es un remedio que realmente ayuda a la ciudadanía, completamente", sentenció.

El directivo estatal expuso lo anterior derivado de los recientes reportes científicos del Grupo Universitario del Agua GUA) de la UASLP, cuyo órgano especializado de investigación advirtió sobre la contaminación de líquido en la zona metropolitana.

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Adujo que, si bien el agua emanada de los pozos se encuentra potabilizada es recomendada para lavar los trastes, bañarse y otras labores del hogar, cuando se trata de ingerirla se opta por el agua garrafón.

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Por ende, destacó que los puntos gratuitos permitían que la población vulnerable accediera a agua de mejor calidad, pero además, favorecía a las familias de escasos recursos, porque no todas podían adquirir garrafones en las tiendas de abarrotes.

"Desafortunadamente en la zona capital, se tomó muy malamente desinstalar purificadoras. Parte de las purificadoras era, precisamente ayudar a la ciudadanía; a veces la economía de la gente no le da para comprar un garrafón", recriminó.

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