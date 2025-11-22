Operativo permanente a purificadoras de agua

RIOVERDE.- Continúa el programa de vigilancia de las purificadoras de agua para que respeten y cumplan con las reglas de sanidad en la venta del líquido en botella, se cuenta con 180 plantas en el municipio, las que son monitoreadas constantemente.

Óscar Manuel Rodríguez Reséndiz coordinador estatal contra Riesgos Sanitarios en la Zona Media, refiere que se aplican diversos operativos a fin de garantizar la salud de los consumidores del agua que expenden este tipo de negocios.

Se tiene un programa de vigilancia sanitaria para agua y hielo, se están verificando a 180 plantas que se tienen registradas en la Zona Media.

Hasta el momento no se han aplicado sanciones, se ha checado calidad del agua, el procedimiento previo a la purificación del agua que expenden y que cumpla con las reglas sanitarias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las cisternas donde está el agua cruda, las horas que tiene de uso la lámpara de luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta es la que purifica el agua, finalizó.