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CEDH abre queja por "confusión" de GCE y muerte de civiles

Los tres elementos ya fueron vinculados a proceso, según informó la FGE

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 26, 2026 02:29 p.m.
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Tras los hechos en Matehuala fallecieron un bombero y una mujer/Foto: Especial

Tras los hechos en Matehuala fallecieron un bombero y una mujer/Foto: Especial

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una queja de oficio por el enfrentamiento en Matehuala donde murieron dos civiles, caso por el que tres elementos de la Guardia Civil del Estado ya fueron vinculados a proceso, mientras avanza en paralelo una investigación administrativa interna.

La presidenta del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, informó que la visitaduría en ese municipio inició acciones para investigar posibles violaciones a derechos humanos, a partir de un procedimiento que contempla la solicitud de informes a autoridades, principalmente municipales.

Indicó que, las instancias requeridas cuentan con un plazo de 10 días para responder, con posibilidad de prórroga, periodo en el que actualmente se encuentra la Comisión a la espera de información oficial que permita determinar responsabilidades en el ámbito de su competencia.

En paralelo, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, confirmó la vinculación a proceso de los tres policías por la muerte de un hombre y una mujer, así como por las lesiones a una tercera persona, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado inició un procedimiento interno que será turnado a la Comisión de Honor y Justicia.

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Sobre la situación de seguridad en Matehuala, Argüelles Moreno señaló que la CEDH ha concentrado la mayor parte de recomendaciones en municipios y prevé iniciar capacitaciones a autoridades locales en materia de derechos humanos.

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