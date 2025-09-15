Ceepac ajustará su gasto para enfrentar deuda (video)

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) realizará una última adecuación presupuestal para abonar al Instituto Nacional Electoral (INE) parte del adeudo de 21 millones de pesos generado durante el proceso extraordinario de elección del Poder Judicial de San Luis Potosí.

Con este ajuste, el organismo busca avanzar en el pago, aunque no será suficiente para cubrir la totalidad de la deuda.

La presidenta consejera del Ceepac, Paloma Blanco López, explicó que gracias a economías internas será posible aportar una parte del recurso pendiente; sin embargo, advirtió que, sin apoyo estatal, será complicado saldar el compromiso.

"Definitivamente vamos a seguir teniendo adeudo, y sin una aportación estatal es complicado que podamos salir adelante", señaló, al precisar que los recursos utilizados se destinaron en su totalidad al desarrollo del proceso conjunto con el INE.

Añadió que, aunque ya se han cubierto diversos tramos del gasto, la obligación sigue vigente; "ninguno de los pagos está detenido, pero eso no significa que no exista deuda".

Respecto a versiones sobre presuntos atrasos en pagos de renta o discrepancias administrativas, Blanco López aclaró que desconoce tales señalamientos y remarcó que el organismo se ha limitado a informar a través de comunicados oficiales.

Finalmente, invitó a mantenerse atentos a la sesión del Consejo General, donde se discutirá el proyecto y se dará a conocer la cantidad exacta que se destinará en esta última adecuación presupuestal.