Rechaza Ceepac desvío de recursos de elección judicial

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) rechazó las declaraciones de la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, quien acusó un presunto desvío de recursos destinados al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. El organismo aseguró que los 110 millones de pesos autorizados fueron ejercidos únicamente para la organización de la elección.

El Consejo informó que los gastos se reportan mensualmente al Congreso del Estado y se publican en la Plataforma Estatal de Transparencia, además de estar sujetos a revisiones internas y externas, tanto del Instituto de Fiscalización Superior como de la Auditoría Superior de la Federación. También precisó que, de manera voluntaria, se contratan auditorías para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social.

En relación con los supuestos adeudos con arrendadores, el organismo electoral aclaró que sus oficinas centrales se ubican en un inmueble propio y que las rentas contratadas durante el proceso fueron cubiertas en tiempo y forma.

El Ceepac mantiene vigente una solicitud de ampliación presupuestal por 21 millones de pesos, necesarios para cumplir con el convenio firmado con el Instituto Nacional Electoral (INE) y cerrar la etapa final del proceso electoral judicial.

"Los que los recursos solicitados, resultan indispensables para que San Luis Potosí concluya de manera óptima el proceso electoral judicial" explicaron a través de un comunicado.

Las declaraciones del organismo se dieron después de que García Vidal advirtiera que podrían existir responsabilidades administrativas, por el uso de recursos estatales en conceptos distintos a los autorizados, y que el Ejecutivo buscaría acuerdos con arrendadores para regularizar pagos pendientes.