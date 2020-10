Ceepac dice "no" a mítines

La presidente del Consejo Estatal electoral y de Participación Ciudadana, Laura Elena Fonseca Leal, pidió a los candidatos a cargos de elección popular no poner en riesgo la salud de las personas y no propiciar condiciones de concentración de grupos que pudiera propiciar contagios de coronavirus COVID-19.

La funcionaria electoral explicó que están siendo fiscalizados todos los aspirantes a cargos de elección popular y están certificando cada uno de los eventos donde se presume un acto anticipado de campaña.

Al mismo tiempo, reprochó que algunos de los aspirantes a cargos de elección popular traten de ganar una ventaja con acciones que incluso ponen en riesgo la salud de las personas.

Dijo que precisamente ahora es un lugar y un instante propicio para insistir en la necesidad de que cumplan y respeten la ley.

"No puede haber ningún tipo de juego civilizado si no se cumplen las reglas del juego, y estoy absolutamente de acuerdo en que no se vale adelantarse, y no se vale engañar a la ciudadanía, y lo que menos se vale es poner en riesgo la salud de las personas".

En tono firme, advirtió que los aspirantes a cargos de elección popular y están poniendo en riesgo la salud de las personas y que el organismo electoral, están siendo certificados certificando los eventos de los que se tiene conocimiento y en su momento se hará el procedimiento correspondiente.

Dijo que fue el domingo en la sesión donde fueron discutidos cada uno de los procedimientos que se tienen, quejas y denuncias.