CEGAIP evalúa cumplimiento de ley en Villa de Pozos

El Comité de Información y Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) informó que el municipio de Villa de Pozos se encuentra bajo revisión por su cumplimiento en materia de transparencia, pero aclaró que no se trata de un "ultimátum", sino de un procedimiento legal establecido para garantizar que todos los sujetos obligados cumplan con sus responsabilidades.

Gerardo Navarro Alviso, presidente del CEGAIP, explicó que conforme a la Ley de Transparencia del Estado, cada sujeto obligado tiene los primeros 10 días de cada mes para actualizar su información pública correspondiente al mes anterior. Esto significa que la información del mes de agosto debía estar disponible en la plataforma estatal para principios de septiembre.

En el caso de Villa de Pozos, el CEGAIP detectó que a inicios de septiembre el cumplimiento de sus obligaciones apenas alcanzaba el 56%. Esto indicaba que el municipio aún debía completar gran parte de la información exigida por la ley. Sin embargo, tras la revisión final y el proceso de actualización, el cumplimiento del municipio se ubicó en 89.09%, acercándose al mínimo requerido del 90%, lo que demuestra que de manera general ha cumplido con sus obligaciones de transparencia.

Navarro precisó que CEGAIP realiza estas revisiones de manera oficiosa, sin necesidad de que exista una denuncia ciudadana, aunque cualquier observación puntual de la ciudadanía activa un análisis más detallado de las fracciones señaladas en la ley. Este procedimiento puede derivar en resoluciones a favor o en contra del sujeto obligado, dependiendo de los hallazgos.

El presidente del CEGAIP destacó que este seguimiento no solo busca que los entes públicos cumplan con la ley, sino también fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que la información pública esté disponible para la ciudadanía en tiempo y forma.