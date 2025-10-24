"CEGAIP funciona con normalidad", asegura su presidente; quieren 28 mdp para 2026

El comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), José Gerardo Navarro Alviso, aseguró que el organismo continúa funcionando con normalidad y presentó una propuesta presupuestal de 28 millones de pesos para 2026, pese a que el Congreso del Estado analiza iniciativas sobre su posible transición o extinción.

Esto forma parte de la armonización de la legislación local con la normativa federal en materia de transparencia y protección de datos personales.

Navarro Alviso explicó que el proceso no implica la desaparición de los derechos de acceso a la información ni de protección de datos, que están reconocidos como derechos humanos. "No se trata de desaparecer los derechos, sino de realizar una transición para adecuar el modelo estatal al esquema nacional previsto en el artículo sexto constitucional", señaló.

Actualmente, el Congreso revisa tres iniciativas: dos impulsadas por legisladores de la Comisión de Transparencia y otra proveniente de la Comisión de Gobernación. Según el comisionado, el objetivo es homologar la legislación local con la federal, un proceso que ya ha completado cerca del 50 por ciento de los estados del país.

Mientras se realizan estos ajustes, la Cegaip seguirá en funciones y manteniendo su presupuesto operativo. Navarro Alviso indicó que "la institución continúa trabajando dentro de la ley y requiere los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades".

El presupuesto, de acuerdo con el funcionario busca cubrir incrementos salariales, fortalecer la capacitación y promoción de los derechos de acceso a la información, y avanzar en la construcción de un edificio propio, estimado en 80 millones de pesos. Sobre este proyecto, señaló que "aunque se realice la transición del órgano, será necesario contar con un espacio institucional que asegure la continuidad del trabajo".