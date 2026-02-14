Celebración de los enamorados refleja las nuevas tendencias

Este sábado, se espera un importante repunte en la venta de insumos y detalles con motivo del Día del Amor y la Amistad, que a

diferencia de otros años, es el día más recurrente para las citas de parejas, reuniones de novios y convivencia de amigos.

Adriana Marvelli Costanzo, explica que si bien todo es una tradición, van surgiendo nuevas tendencias para que los enamorados o los pretendientes pidan sus regalos o adquieran los detalles.

Además lo típico como osos de peluche, figuras diversas de caricatura, una invitación a comer a una pizzería, una cena romántica, salidas al cine o por lo menos a caminar a una plaza, la Industria del chocolate es una de las que predominan.

Marvelli explicó que la primera empresa de chocolate en San Luis Potosí, está por cumplir 100 años, sin embargo el consumo ha trascendido las generaciones silenciosa, baby boomers, x, millennials y centennials.

Para ella, de hecho es una tradición que no se verá afectada porque los chocolates representan la máxima aportación para demostrar el amor o la amistad.

Explica que incluso la industria, ha reinventado los productos y la presentación final y la compañía más cercana a ella, ya tiene una experiencia que seguramente llegará al centenario, como parte de los consumos preferidos de los enamorados.

, con independencia de que de alguna manera el 14 de febrero es la capital del regalo entre parejas y hay múltiples opciones de productos que conectan a las personas. Sin embargo, considera que el chocolate es un producto tan generoso y tan noble que llega a todas las generaciones.

Añadió que la nostalgia de los potosinos es regalar un detalle y en ese sentido, no ha variado la costumbre. "Lo que ha variado a través de los años se refiere a las presentaciones, porque antes eran solamente bolsitas y ahora ya piden cajas o tazas con moños llamativos, abundan los juegos de colores propios de la fecha, aunque este sábado de seguro abundarán el rojo y el blanco".