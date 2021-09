Celebran acción penal contra presunto autor del desfalco en Tesorería capitalina

Después de la denuncia presentada por la Tesorería Municipal de San Luis Potosí, en la que otorgó todas las pruebas de un robo efectuado a las arcas municipales, la Fiscalía Anticorrupción, tuvo los elementos para ejercer la acción penal y judicializar dicha carpeta, "por eso quien la hace la paga", declaró el responsable de las finanzas del Ayuntamiento, Rodrigo Portilla Díaz.

Acompañado por la Síndica, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, el Tesorero de esta Capital reafirmó la instrucción dada por el Alcalde, Xavier Nava Palacios de combatir la corrupción y la impunidad, "esto para nosotros es esencial y eso es lo que hemos demostrado con hechos y denuncias".

En conferencia de prensa en el patio central de la Unidad Administrativa Municipal, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí imputa a tres personas por estas conductas con apariencia de delito, después de falsificar documentos para acceder a pagos que emitió la Tesorería Municipal, todo ello en su momento se dio a conocer y se aprobaron las pruebas a la Fiscalía.

"Hoy se realizó la audiencia de imputación a uno de los involucrados después de 12 horas de audiencia, ha quedado vinculado a proceso y como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Y se espera que en las siguientes semanas se lleven a cabo, las audiencias de imputación de los demás involucrados".

Debe quedar claro, remarcó, que en mi carácter de Tesorero no estoy imputado y se espera que la próxima administración dé seguimiento a este proceso para que se castigue a quienes resulten responsables de los supuestos delitos de robo equiparado y enriquecimiento ilícito. Añadió también, que en la próxima Sesión de Cabildo se entregará un informe acerca de esta denuncia en particular.

En su intervención, la Síndica, Alicia Vázquez reafirmó que en el actual Gobierno Capitalino "no toleramos actos de corrupción; basta de estar en la administración para servirse de ella, por lo que no solaparemos a vividores ni a tramposos del nivel que sean, por lo que no dejaremos de denunciar cualquier corrupción".

Reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado, así como toda la documentación otorgada por la Tesorería Municipal para llegar a ejercer esta acción penal, "pero, igualmente esperamos que las otras denuncias presentadas por el actual Ayuntamiento se les dé el seguimiento y el Gobierno Municipal entrante también continúe con los procesos correspondientes".