Celebran "efectividad" de nuevo centro de conciliación en SLP

A poco más de dos meses de que inició operaciones el Centro estatal de Conciliación Laboral en San Luis Potosí como parte del nuevo modelo laboral en México, se ha logrado que el 90% de las quejas que se han recibido sean conciliadas, por lo que se ha evitado llegar a un juicio.

En entrevista, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto, celebró el ritmo de trabajo y "efectividad" que tiene este nuevo centro de conciliación, pues aseguró que se está cumpliendo con su objetivo, que es evitar, en medida de lo posible, que las controversias lleguen a juicio.

No obstante, indicó que actualmente sólo 5% de las quejas no han logrado ser conciliadas y han sido remitidas a un juzgado laboral.

"Ha sido muy exitoso este nuevo Centro de Conciliación Laboral porque es lo que se le está apostando mucho, de conciliar en las audiencias; de hecho, hasta febrero tenemos varias agendadas", indicó.

Recordó que de momento no se tiene el total del personal que integrará el centro, por lo que ya se emitió una segunda convocatoria para la selección de personal que se dedicará a conciliar.

En acato a la reforma laboral, los centros de conciliación comenzaron a recibir asuntos en materia individual y colectiva desde el pasado 18 de noviembre, teniendo como fundamento que este nuevo modelo laboral apuesta por la conciliación y se brinda la posibilidad de que trabajadores y empleadores solucionen sus diferencias sin llegar a juicio, con el apoyo de mediadores.

De acuerdo con lo que establece la ley, si no se consiguen medidas conciliatorias en un plazo de 45 días, el asunto se resolverá en un juicio oral con procedimientos cortos, eficientes y modernos.

Finalmente, Lozano Nieto recordó que la junta de conciliación y arbitraje cerró sus puertas para la recepción de asuntos y se dedica únicamente a concluir los asuntos pendientes para efectuar el cierre total.