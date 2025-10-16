Censo registra 2 mil 493 viviendas y 100 escuelas afectadas en la Huasteca

En un día de trabajo, la Secretaría del Bienestar informó que progresó un 149 ciento en la elaboración del censo del Programa Emergencia Social o Natural de viviendas afectadas por las lluvias torrenciales en la región Huasteca de San Luis Potosí.

El informe diario de la dependencia federal describió que hasta el 14 de septiembre el acumulado de hogares censados ascendió a 2 mil 493 casas.

Es decir, en 24 horas de recorrido de los servidores de la nación aumentó mil 193 espacios censados, equivalente a un aumento del 149 por ciento, pues hasta ayer eran mil predios con daños.

A su vez, el informe de la Secretaría de Educación Pública (SEP), precisó que hasta hoy 16 de septiembre hay dos escuelas con suspensión de actividades, cuya matrícula afectada es de 100 escolares.

