logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Fotogalería

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Censo registra 2 mil 493 viviendas y 100 escuelas afectadas en la Huasteca

El informe diario destaca el incremento de los predios dañados por las intensas lluvias en la región

Por Rubén Pacheco

Octubre 16, 2025 03:59 p.m.
A
Foto: CEPC

Foto: CEPC

En un día de trabajo, la Secretaría del Bienestar informó que progresó un 149 ciento en la elaboración del censo del Programa Emergencia Social o Natural de viviendas afectadas por las lluvias torrenciales en la región Huasteca de San Luis Potosí.

El informe diario de la dependencia federal describió que hasta el 14 de septiembre el acumulado de hogares censados ascendió a 2 mil 493 casas.

Es decir, en 24 horas de recorrido de los servidores de la nación aumentó mil 193 espacios censados, equivalente a un aumento del 149 por ciento, pues hasta ayer eran mil predios con daños. 

A su vez, el informe de la Secretaría de Educación Pública (SEP), precisó que hasta hoy 16 de septiembre hay dos escuelas con suspensión de actividades, cuya matrícula afectada es de 100 escolares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Censo registra 2 mil 493 viviendas y 100 escuelas afectadas en la Huasteca
Censo registra 2 mil 493 viviendas y 100 escuelas afectadas en la Huasteca

Censo registra 2 mil 493 viviendas y 100 escuelas afectadas en la Huasteca

SLP

Rubén Pacheco

El informe diario destaca el incremento de los predios dañados por las intensas lluvias en la región

Estudiantes de Ciencias Químicas piden seguridad y condiciones higiénicas
Estudiantes de Ciencias Químicas piden seguridad y condiciones higiénicas

Estudiantes de Ciencias Químicas piden seguridad y condiciones higiénicas

SLP

Ana Paula Vázquez

También buscan autorización para vender productos al interior de la facultad

Reabren el bulevar Río Españita
Reabren el bulevar Río Españita

Reabren el bulevar Río Españita

SLP

Redacción

Permanece cerrado un tramo en la lateral de Salvador Nava

Proponen mejorar visibilidad de patrullas en Villa de Pozos
Proponen mejorar visibilidad de patrullas en Villa de Pozos

Proponen mejorar visibilidad de patrullas en Villa de Pozos

SLP

Redacción

La identificación visual de las patrullas de la Guardia Civil Municipal en Villa de Pozos podría cambiar con una propuesta de mejora presentada por el concejal Dante Alan.