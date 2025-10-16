Reabren el bulevar Río Españita
Permanece cerrado un tramo en la lateral de Salvador Nava
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que se reabrió en su totalidad la circulación vehicular en Río Españita.
Esto, luego de las recientes lluvias en la capital. En tanto, permanece cerrada a la circulación vehicular en la lateral de Salvador Nava, de Tatanacho a Mariano Jiménez.
EL REPORTE VIAL COMPLETO:
Redacción
