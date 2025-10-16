logo pulso
Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

SLP

Reabren el bulevar Río Españita

Permanece cerrado un tramo en la lateral de Salvador Nava

Por Redacción

Octubre 16, 2025 02:42 p.m.
A
Reabren el bulevar Río Españita

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que se reabrió en su totalidad la circulación vehicular en Río Españita.

Esto, luego de las recientes lluvias en la capital. En tanto, permanece cerrada a la circulación vehicular en la lateral de Salvador Nava, de Tatanacho a Mariano Jiménez.

EL REPORTE VIAL COMPLETO: 

Permanece cerrado un tramo en la lateral de Salvador Nava

