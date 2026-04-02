Centro de SLP se llena por visita a templos

La tradicional visita a los siete templos congregó desde este jueves a cientos de fieles en el Centro Histórico de la capital potosina, como parte de las actividades religiosas del Jueves Santo, una de las fechas más representativas de la Semana Santa.

¿Cómo se desarrolla la visita a los siete templos en San Luis Potosí?

De acuerdo con un recorrido realizado en la zona, la afluencia comenzó desde temprana hora en templos como San Agustín, aunque el flujo de asistentes se incrementa conforme avanza la tarde y noche, principalmente en los recintos ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

La práctica consiste en visitar siete iglesias distintas en un mismo día, en un acto simbólico que rememora el recorrido de Jesucristo previo a su crucifixión. En San Luis Potosí, este trayecto se realiza principalmente entre templos cercanos como Catedral Metropolitana, El Carmen, La Compañía, San Francisco, San José y San Agustín, lo que permite a los asistentes completar el circuito a pie.

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Durante la jornada, los fieles participan en oraciones, encendido de veladoras y momentos de reflexión en cada uno de los templos, donde además se desarrollan ceremonias litúrgicas como el lavatorio de pies, la bendición del pan y la celebración de la Eucaristía.

Importancia religiosa y cultural de la tradición en la entidad

Estas actividades forman parte del Triduo Pascual, considerado el periodo más importante dentro de la liturgia católica, y marcan el inicio de los días centrales de la Semana Santa.

La visita a los siete templos se mantiene como una tradición vigente en la entidad y en distintas regiones del país, destacando por su carácter familiar y por el arraigo cultural que conserva entre la población, especialmente en zonas urbanas con alta concentración de recintos religiosos.