Centro se atiende por acuerdos de Comité no de forma individual: EGC

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, respondió a los señalamientos de la empresaria Alejandrina Cedillo, quien solicitó la renuncia del director de Comercio del Ayuntamiento capitalino, Ángel de la Vega Pineda, por presunta inacción frente al comercio informal en el centro histórico de la ciudad.

Galindo Ceballos aseguró que la administración municipal mantiene un plan de acción integral para regular esta actividad, el cual, se ejecuta conforme a los acuerdos establecidos con el Comité del Centro Histórico y no de manera individual con comerciantes o empresarios.

También precisó que las reuniones y censos recientes permitieron definir con mayor claridad la cantidad de vendedores ambulantes activos, que actualmente supera los quinientos, una cifra significativamente menor a los más de dos mil que se habían estimado anteriormente.

La estrategia del Ayuntamiento, dijo, contempla no solo la regulación del comercio informal, sino también la atención a otros factores que impactan el centro histórico, como la limpieza, el ordenamiento urbano, el alumbrado público y la seguridad.

"Tenemos un plan de acción, lo estamos ejecutando al pie de la letra. Tenemos metas inmediatas de corto plazo. El centro histórico no solo es el ambulantaje, eso hay que decirlo", afirmó.

El alcalde destacó que el comercio informal se mantiene bajo control, sin permitir su crecimiento, y que existe un seguimiento constante para evitar que los vendedores ambulantes se desplacen indiscriminadamente entre plazas y calles del centro histórico.