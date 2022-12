Chuyita cumpliría 15 años el 3 de diciembre

A-AA+

Este sábado 3 de diciembre Chuyita Rodríguez, víctima de feminicidio, estaría cumpliendo 15 años. El festejo no tendría que ser una conmemoración luctuosa, hace 10 semanas ella fue asesinada en Villa de Arista. Las hermanas de Chuyita mencionan que no se repondrán de este dolor y piden que no se le deje de nombrar hasta encontrar justicia.

Este domingo 4 de diciembre se celebrará una misa por su cumpleaños en la capilla de Derramaderos, comunidad donde nació y fue sepultada Chuyita. La misa está programada para las 5:00 de la tarde.

Chuyita nació el 3 de diciembre de 2007, fue una bebé muy querida, de unos enormes ojos negros. En un video compartido por su hermana se ve a don Jesús Rodríguez cargándola, mientras se balancean al ritmo de una canción.

Este sábado deberían bailar un vals, momento que les fue arrebatado desde el pasado 14 de septiembre que fue reportada su desaparición. Al día siguiente, su asesinato fue notificado a Don Jesús.

Su familia narra que ella era una adolescente alegre, con ganas de seguir estudiando y ser abogada, para defender a las personas de Derramaderos de las injusticias, como lo declaró su papá durante la marcha del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Le gustaban los caballos, ir a nadar con sus hermanas. Su familia continúa su día a día, trabajan, sin dejar de pensar en ella, sin dejar de llorar su partida, mientras exigen a las autoridades justicia para Chuyita.

El feminicidio de Chuyita

El 14 de septiembre fue reportada la desaparición de la adolescente originaria de la comunidad Derramaderos, 24 horas después fue localizado su cuerpo con signos de violencia física y sexual el viernes 15 de septiembre en el mismo municipio de Villa de Arista.

El 19 de septiembre, el fiscal general del estado, José Luis Ruíz Contreras, confirmó la captura del presunto responsable, un masculino originario del estado de Guerrero, a quien ya se buscaba por estar relacionado con la comisión de otros delitos.

El pasado 14 de noviembre, Jesús Rodríguez, padre de Chuyita, se presentó frente a Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

A dos meses del feminicidio de su hija, Jesús Rodríguez, al igual que sus representantes legales, no comparten la teoría del caso que maneja la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que ya ha presentado a un presunto responsable, aseguran que existen irregularidades en el proceso, lo cual no es concluyente de que exista justicia en el feminicidio de la joven potosina.